ओलंपिक 2036 भारत में हो सकता है (फाइल तस्वीर)

ओलंपिक 2036 की मेजबानी के लिए दौड़ में हैं भारत समेत 7 देश, IOC का खुलासा

लेखन आदर्श कुमार 05:58 pm Oct 06, 202605:58 pm

क्या है खबर?

भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दौड़ में शामिल 7 देशों में बना हुआ है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने मंगलवार को मेजबान चुनने की नई प्रक्रिया की जानकारी दी। जर्मनी, हंगरी, भारत, कतर, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्किये फिलहाल IOC के साथ मेजबानी को लेकर लगातार बातचीत के दौर में हैं। इन सभी देशों को नवंबर में IOC के फ्यूचर होस्ट कमीशन के सामने अपने प्रस्ताव और योजनाएं पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है।