ICC रैंकिंग: श्रेयस अय्यर टी-20 में चौथे स्थान पर पहुंचे, संजू सैमसन को भी हुआ फायदा

अय्यर अब 798 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें 3 पायदान का फायदा हुआ है।

उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में क्रमशः 102*, 40 और 1 रन के स्कोर किए हैं

पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान (883) तीसरे स्थान पर मौजूद हैं।

बल्लेबाजों में ईशान किशन शीर्ष पर बरकरार हैं। उनके अब 904 रेटिंग अंक हैं।

अभिषेक शर्मा 891 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं।