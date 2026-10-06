ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: सितंबर महीने के लिए नामांकित हुए अभिषेक शर्मा समेत ये खिलाड़ी

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: सितंबर महीने के लिए नामांकित हुए अभिषेक शर्मा समेत ये खिलाड़ी
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर 2026 के लिए पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के नामांकित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। सूची में भारत के शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के अलावा जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को जगह मिली है। अभिषेक ने पूर्ण सदस्य देशों के बीच सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं थी। दूसरी तरफ महिलाओं के वर्ग में भारत की शफाली वर्मा, श्री चरणी और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू को नामांकित किया गया है।
फॉर्म
अभिषेक ने की फॉर्म में वापसी
अभिषेक ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए शानदार वापसी की।
सीरीज से पहले उनका बल्ला खामोश था और वह पिछले 10 टी-20 मुकाबलों में सिर्फ एक अर्धशतक लगा पाए थे।
हालांकि, पहले ही मैच में अभिषेक ने अपनी लय हासिल कर ली। उन्होंने महज 32 गेंदों पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल रहे।
उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 157 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया।
ताबड़तोड़
तीसरे टी-20 में अभिषेक ने बनाया ये रिकॉर्ड
तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अभिषेक ने महज 45 गेंदों पर 108 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो किसी पूर्ण सदस्य देश के बल्लेबाज का सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक रहा।
उनकी पारी में 11 छक्के शामिल थे। अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाजी से भारत ने पावरप्ले में बिना विकेट खोए 100 रन बनाकर अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया।
शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
धमाकेदार
सिकंदर ने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने लगातार प्रभावी पारियां खेलकर अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया। इस अनुभवी खिलाड़ी ने पहले वनडे में 57 और दूसरे मुकाबले में 45 रन बनाए।
इसके बाद तीसरे वनडे में उन्होंने नाबाद 81 रन की पारी खेली।
बल्लेबाजी के अलावा रजा ने गेंदबाजी में भी योगदान दिया और पूरी सीरीज में 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए।
उपलब्धि
गिल ने कई रिकॉर्ड्स बनाए
गिल के लिए सितंबर का महीना रिकॉर्ड और उपलब्धियों से भरा रहा।
वेस्टइंडीज के खिलाफ 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने पहले वनडे में 108 गेंदों पर 110 रन की पारी खेलकर अपना 10वां वनडे शतक पूरा किया।
दूसरे वनडे में गिल ने महज 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन की रिकॉर्डतोड़ पारी खेली।
उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया।
महिला
महिला खिलाड़ियों का ऐसा रहा प्रदर्शन
महिला खिलाड़ियों में शफाली ने सितंबर में 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले और 72 की औसत और 184.61 की स्ट्राइक रेट से 360 रन बनाए। उन्होंने 6 विकेट भी अपने नाम किए।
वहीं, श्रीलंका की कप्तान चमारी ने भी 7 मुकाबले खेले और 37.66 की औसत और 140.37 की स्ट्राइक रेट से 226 रन बनाए। उन्होंने गेंदबाजी में 14 विकेट भी झटके।
चरणी ने 7 टी-20 मुकाबलों में 18 विकेट अपने नाम किए।