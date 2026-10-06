अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: सितंबर महीने के लिए नामांकित हुए अभिषेक शर्मा समेत ये खिलाड़ी

लेखन आदर्श कुमार 03:56 pm Oct 06, 202603:56 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर 2026 के लिए पुरुष 'प्लेयर ऑफ द मंथ' पुरस्कार के नामांकित खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। सूची में भारत के शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा के अलावा जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को जगह मिली है। अभिषेक ने पूर्ण सदस्य देशों के बीच सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़कर सुर्खियां बटोरीं थी। दूसरी तरफ महिलाओं के वर्ग में भारत की शफाली वर्मा, श्री चरणी और श्रीलंका की चमारी अटापट्टू को नामांकित किया गया है।