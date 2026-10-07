भारतीय टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार का टी-20 क्रिकेट में कैसा है प्रदर्शन?

IPL 2023 में भुवनेश्वर ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से 26.56 की औसत के साथ 16 विकेट लिए थे। अगले सीजन में SRH का ही प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने 11 विकेट चटकाए थे।

इसके बाद वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का हिस्सा बने और इस टीम से अगले 2 सीजन में उन्होंने खिताब जीते।

2025 में उन्होंने 14 मैचों में 28.41 की औसत से 17 विकेट लिए।

2026 में उन्होंने 16 मुकाबलों में 17.89 की औसत से 28 विकेट चटकाए।