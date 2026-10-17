वेस्टइंडीज के खिलाफ निकी प्रसाद ने किया अपना डेब्यू (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारतीय महिला टीम से डेब्यू करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाज

लेखन अंकित पसबोला 05:37 pm Oct 17, 202605:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम को 4 विकेट से हराया। रायपुर में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए मिले 115 रन के लक्ष्य को हासिल किया। इस मैच में भारत की ओर से निकी प्रसाद ने डेब्यू किया और अपनी पहली ही पारी में नाबाद 39 रन बनाए। इस बीच भारतीय टीम से डेब्यू करते हुए सर्वोच्च पारी खेलने वाली बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।