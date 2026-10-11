बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ ली टेस्ट हैट्रिक

हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ ली टेस्ट हैट्रिक, ऐसा करने वाले पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज

लेखन भारत शर्मा 02:03 pm Oct 11, 202602:03 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अबू धाबी में खेले गए एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन घातक गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक समेत 5 विकेट अपने नाम किए। वह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। इसी तरह वह आलोक कपाली और सोहाग गाजी के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह बांग्लादेश के तीसरे गेंदबाज हैं। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़े जानते हैं।