मंधाना की कप्तानी में हरमनप्रीत का मार्गदर्शन आएगा काम, BCCI अध्यक्ष ने दी धोनी-कोहली की मिसाल

हरमनप्रीत ने 155 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत की कप्तानी की थी, जिसमें भारतीय टीम को 94 मैचों में जीत और 54 मैचों में हार (बेनतीजा-7) झेली थी।

उन्होंने कुल 51 वनडे मैचों में कप्तानी की, जिसमें 33 मैचों में जीत दर्ज की थी और 16 मैचों में उन्हें हार मिली थी।

उन्होंने कुल 8 टेस्ट में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिसमें 4 मैचों में जीत मिली, जबकि 3 मैच ड्रा रहे और 1 मैच में हार मिली थी।