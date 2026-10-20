हार्दिक पांड्या भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं (फाइल तस्वीर)

हार्दिक से मिलने 1,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चला फैन, स्टार खिलाड़ी ने ऐसे जीता दिल

लेखन आदर्श कुमार 04:13 pm Oct 20, 202604:13 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से मिलने के लिए एक फैन मुंबई से बेंगलुरु तक 1,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पैदल चलकर पूरी किया। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हार्दिक से मिलने आया था। लखनऊ के रहने वाले रवि नाम के इस फैन का हार्दिक ने स्वागत किया और उनकी वापसी के लिए ट्रेन टिकटों का इंतजाम भी कराया। इस पूरे घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।