गौतम गंभीर ने रनों की बरसात पर जताई चिंता, बोले- बराबरी की होनी चाहिए टक्कर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन की जरूरत पर जोर दिया है। रांची में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत 249 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद हार गई। सपाट पिच और भारी ओस के कारण भारतीय गेंदबाजों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वेस्टइंडीज ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसके बाद गंभीर ने बल्ले और गेंद के बीच अच्छी टक्कर की बात कही।
बयान
गंभीर ने क्या कहा?
मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बार-बार गेंद और बल्ले में एक बेहतर मुकाबला होने की बात कही।
उन्होंने कहा, "क्या आप बल्ले और गेंद के बीच अच्छी टक्कर नहीं चाहते? हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं।"
भारतीय कोच ने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है।
गंभीर के मुताबिक, बल्ले और गेंद के बीच संतुलित मुकाबले से क्रिकेट बेहतर होगा।
सपाट
आप किसी भी हार को नजरअंदाज नहीं कर सकते- गंभीर
गंभीर ने ओस के कारण सपाट पिचों पर गेंदबाजी करने की चुनौती को स्वीकार किया।
हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि भारत को वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ बड़े स्कोर का बचाव करने का तरीका खोजना होगा।
गंभीर ने आगे कहा, "आप किसी भी हार को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप लगातार बेहतर होना चाहते हैं तो किसी भी कमी को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।"
उन्होंने हार से सीख लेकर सुधार करने की जरूरत पर जोर दिया।
तारीफ
गंभीर ने की मयंक यादव की तारीफ
गंभीर ने भारतीय टीम की फील्डिंग संबंधी खामियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि क्रिकेट में खिलाड़ियों से कैच छूट जाते हैं। हमें उसपर ध्यान देना होगा।
उन्होंने वेस्टइंडीज के शीर्ष क्रम को झकझोरने वाले मयंक यादव की तारीफ की, जिन्होंने दूसरे टी-20 में 3 विकेट लिए।
गंभीर ने इस तेज गेंदबाज को अपनी ताकत पर ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "वह तेज गेंदबाज है और उसे तेज गेंदबाज की तरह ही गेंदबाजी करनी चाहिए।"
मैच
ऐसा रहा मुकाबला
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 249 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।
टीम के लिए संजू सैमसन ने महज 41 गेंदों में 82 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि तिलक वर्मा ने सिर्फ 18 गेंदों पर नाबाद 44 रन बनाकर तेजी से रन बटोरे।
हालांकि, वेस्टइंडीज ने शाई होप की नाबाद 102 रन की शानदार पारी के दम पर लक्ष्य हासिल कर लिया।
यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वेस्टइंडीज का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा।