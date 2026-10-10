गौतम गंभीर ने रनों की बरसात पर जताई चिंता, बोले- बराबरी की होनी चाहिए टक्कर

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर ने बार-बार गेंद और बल्ले में एक बेहतर मुकाबला होने की बात कही।

उन्होंने कहा, "क्या आप बल्ले और गेंद के बीच अच्छी टक्कर नहीं चाहते? हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं।"

भारतीय कोच ने अपने गेंदबाजों का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है।

गंभीर के मुताबिक, बल्ले और गेंद के बीच संतुलित मुकाबले से क्रिकेट बेहतर होगा।