मयंक यादव की रफ्तार पर गंभीर ने जताया भरोसा, बोले- तेज गति ही उनकी असली ताकत

अच्छी गेंदबाजी करने वाले मयंक ने फील्डिंग में शेरफेन रदरफोर्ड का आसान सा कैच छोड़ा, जो हार के प्रमुख कारणों में शामिल हुआ।

रदरफोर्ड को 38 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर जीवनदान मिला और आखिरकार वह 84 रन बनाकर आउट हुए।

भारतीय कोच गंभीर की फील्डिंग का बचाव किया। उन्होंने कहा, "यह क्रिकेट है। लोगों ने पहले भी कैच छोड़े हैं और आगे भी छोड़ेंगे। चाहे फील्डिंग हो या तेज गेंदबाजी, मयंक को अभी लंबा सफर तय करना है।