BCCI को अभी मुख्य चयनकर्ता नहीं मिला है (फाइल तस्वीर)

100 टेस्ट खेलने वाले दिग्गजों ने ठुकराया BCCI चयनकर्ता बनने का प्रस्ताव- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 12:21 pm Oct 15, 202612:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से उनके उत्तराधिकारी की तलाश जारी है। पश्चिम क्षेत्र के चयनकर्ता पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख खत्म हो गई है। पार्थिव पटेल ने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जूनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल रमेश पोवार अब वरिष्ठ चयनकर्ता पद के दावेदार बन सकते हैं।