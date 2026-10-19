पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर रखने पर की BCCI की आलोचना

पूर्व क्रिकेटर ने मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर रखने पर की BCCI की आलोचना

लेखन भारत शर्मा 12:55 pm Oct 19, 202612:55 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी न्यूजीलैंड दौरे पर दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किए जाने पर बहस छिड़ गई है। रणजी ट्रॉफी के अपने पहले मैच में 5 विकेट चटकाकर बेहतरीन फॉर्म दिखाने बावजूद शमी को टीम में शामिल नहीं किया। इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और चयनकर्ताओं पर तीखा हमला बोला है।