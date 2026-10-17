फखर जमान ने बड़ा बयान दिया है (फाइल तस्वीर)

फखर जमान का बड़ा बयान, ICC ट्रॉफी जीतने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर है भारी दबाव

लेखन आदर्श कुमार 07:28 pm Oct 17, 202607:28 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज फखर जमान ने स्वीकार किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ट्रॉफी जीतने के लिए खिलाड़ियों पर दबाव है। पाकिस्तान ने आखिरी बार साल 2017 में ICC का खिताब जीता था। इसके बाद टीम 2022 में टी-20 विश्व कप का खिताब जीतने के करीब पहुंची थी, लेकिन मेलबर्न में खेले गए फाइनल में उसे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। आइए फखर के बयान पर नजर डालते हैं।