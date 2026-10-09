डरबन टेस्ट: दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के आगे लड़खड़ाई ऑस्ट्रेलिया, ऐसा रहा पहले दिन का खेल 

ऑस्ट्रेलिया के लिए लाबुशेन ने 58 गेंदों का सामना किया और 37 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके निकले।

वहीं, स्मिथ ने 53 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाकर आउट हुए। उनके बल्ले 2 छक्के निकेले।

रेनशॉ 115 गेंदों का सामना कर 46 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके बल्ले से 3 चौके निकले।

वहीं, कप्तान कमिंस ने रेनशॉ के साथ मिलकर पारी संभाली। उन्होंने 72 गेंदों में नाबाद 33 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले।