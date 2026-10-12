मैथ्यू रेनशॉ ने चौथे दिन भी शानदार पारी खेली (फाइल तस्वीर)

डरबन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मजबूत की अपनी पकड़, ऐसा रहा चौथा दिन

लेखन आदर्श कुमार 09:03 pm Oct 12, 202609:03 pm

क्या है खबर?

डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कंगारू टीम ने जीत के लिए 421 रन का लक्ष्य दिया था। चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 102 रन बना लिए थे। वियान मूल्डर (5*) और एडेन मार्करम (45*) क्रीज पर मौजूद हैं। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 319 रन की जरूरत है। आइए चौथे दिन के खेल पर नजर डालते हैं।