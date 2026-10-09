डरबन टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन के सभी खिलाड़ी 30 साल के पार, बनाया दिलचस्प रिकॉर्ड

पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन: ट्रेविस हेड (32 साल), मैथ्यू रेनशॉ (30 साल), मार्नस लाबुशेन (32 साल), स्टीव स्मिथ (37 साल), निक मैडिनसन (34 साल), एलेक्स कैरी (35 साल), ब्यू वेबस्टर (32 साल), पैट कमिंस (33 साल), मिचेल स्टार्क (36 साल), नाथन लियोन (38 साल), और जोश हेजलवुड (35 साल)।

ऑस्ट्रेलिया की बेंच पर माइकल नेसर, स्कॉट बोलैंड, जोश इंग्लिस, सैम हार्पर, कैमरन ग्रीन, मैथ्यू कुहनेमैन, और कूपर कोनोली मौजूद हैं।