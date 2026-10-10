भारतीय टीम की खराब फील्डिंग पर भड़के दिनेश कार्तिक, बोले- सुधार की सख्त जरूरत

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगस्त 2026 में टी. दिलीप का अनुबंध आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था।

इसके बाद फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी शुभदीप को सौंपी गई। शुभदीप इंडिया-A और आंध्र की टीम के साथ काम कर चुके हैं।

उनसे उन खामियों को दूर करने की उम्मीद होगी, जिन्होंने बार-बार भारत के प्रदर्शन को प्रभावित किया है। कार्तिक ने घोष के अनुभव को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि इस जिम्मेदारी के साथ काफी दबाव भी आएगा।