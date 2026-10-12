दिलीप वेंगसरकर ने इंडिया-A के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर BCCI की आलोचना की है

दिलीप वेंगसरकर ने इंडिया-A के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर की BCCI की आलोचना, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 04:05 pm Oct 12, 202604:05 pm

क्या है खबर?

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के दौरान ही इंडिया-A सीरीज का आयोजन किया है। 3 भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही 15 सदस्यीय इंडिया-A टीम भी न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है। वेंगसरकर ने रणजी ट्रॉफी अभियान के दौरान 'A' टीम के दौरे की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।