दिलीप वेंगसरकर ने इंडिया-A के न्यूजीलैंड दौरे को लेकर की BCCI की आलोचना, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के दौरान ही इंडिया-A सीरीज का आयोजन किया है। 3 भारतीय क्रिकेट टीम के साथ ही 15 सदस्यीय इंडिया-A टीम भी न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली है। वेंगसरकर ने रणजी ट्रॉफी अभियान के दौरान 'A' टीम के दौरे की आवश्यकता पर सवाल उठाया है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
आलोचना
वेंगसरकर ने कैसे की BCCI की आलोचना?
वेंगसरकर ने TOI से बात करते हुए फैसले को बिल्कुल हास्यास्पद बताया और कहा कि यह एक बड़े घरेलू टूर्नामेंट के महत्व को कम करता है।
3उन्होंने पूछा, "रणजी ट्रॉफी सीजन चल रहा है तो आप इंडिया-A का दौरा क्यों करवा रहे हैं? फिर रणजी ट्रॉफी आयोजित करने का क्या मतलब है?"
उन्होंने कहा कि अगर इस दौरान शीर्ष घरेलू खिलाड़ी इंडिया-A के लिए खेल रहे हैं, तो इन मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का क्या होगा।
सुझाव
वेंगसरकर ने दिया यह अहम सुझाव
116 टेस्ट मैचों के अनुभवी खिलाड़ी वेंगसरकर ने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को परिस्थितियों और स्थानीय वातावरण के अनुकूल जल्दी ढलने के लिए मुख्य टीम को पहले ही भेज देना चाहिए।
उन्होंने कहा, "यदि आप चाहते हैं कि आपके खिलाड़ी परिस्थितियों और स्थानीय वातावरण के अनुकूल जल्दी ढल जाएं, तो अपनी मुख्य टीम को जल्दी भेजें।"
यह ऐसे समय में सामने आया है जब खराब प्रदर्शन के लिए टीमें आलोचनाओं का सामना कर रही है।
कार्यक्रम
आपस में टकरा रहा है कार्यक्रम
रणजी ट्रॉफी 2026-27 का शुभारंभ 11 अक्टूबर को हुआ और यह 2 मार्च तक चलेगा।
इसी बीच इंडिया-A टीम का न्यूजीलैंड दौरा अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच निर्धारित 3 अनौपचारिक 4 दिवसीय परीक्षण मैचों के साथ होगा। ये मैच वरिष्ठ राष्ट्रीय टीम के न्यूजीलैंड दौरे के साथ-साथ खेले जाएंगे।
ऐसे में इंडिया-A के मैचों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा और इस सीरीज के उद्देश्य का कोई सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा।