डैरेन सैमी ने वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज ड्रॉ कराने पर जताई खुशी

सैमी ने कहा, "हम जीतना चाहते थे क्योंकि भारत में हमने ऐसा बहुत समय से नहीं किया है। मुझे लगता है कि ट्रॉफी हमारे पक्ष में है क्योंकि 2023 में जब हम खेले थे, तो हमने घरेलू मैदान पर 3-2 से जीत हासिल की थी।"

सैमी को उम्मीद है कि मैदान पर प्रगति वेस्टइंडीज क्रिकेट को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है। 1997 में ICC द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के वित्तीय मॉडल को बदलने से वेस्टइंडीज बोर्ड खासा प्रभावित हुआ है।