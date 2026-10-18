डैरेन सैमी ने वेस्टइंडीज के भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज ड्रॉ कराने पर जताई खुशी
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हाल ही में हुई टी-20 सीरीज में टीम के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5वें और अंतिम मैच के बारिश के कारण रद्द होने के बाद सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर समाप्त हो गई। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैमी ने कहा, "यह सभी टीमों के प्रदर्शन का सही प्रतिबिंब है, खासकर हमारे खिलाड़ियों का।"
कदम
वेस्टइंडीज के लक्ष्यों की ओर बड़ा कदम
इससे पहले, वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ उसके घरेलू मैदान पर 3 द्विपक्षीय टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेली थीं, जिनमें से सभी में उसे हार का सामना करना पड़ा था।
इन सीरीज के दौरान खेले गए 7 मैचों में से वे सिर्फ एक मैच ही जीत पाए थे।
हालांकि, इस बार वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कड़ी टक्कर दी, जिसे सैमी ने अपने लक्ष्यों की ओर एक बड़ा कदम करार दिया है।
चाहत
हम भारत के खिलाफ जीतना चाहते थे- सैमी
सैमी ने कहा, "हम जीतना चाहते थे क्योंकि भारत में हमने ऐसा बहुत समय से नहीं किया है। मुझे लगता है कि ट्रॉफी हमारे पक्ष में है क्योंकि 2023 में जब हम खेले थे, तो हमने घरेलू मैदान पर 3-2 से जीत हासिल की थी।"
सैमी को उम्मीद है कि मैदान पर प्रगति वेस्टइंडीज क्रिकेट को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर सकती है। 1997 में ICC द्वारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के वित्तीय मॉडल को बदलने से वेस्टइंडीज बोर्ड खासा प्रभावित हुआ है।
पहलू
वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए देखभाल का पहलू
सैमी ने कहा कि वेस्टइंडीज क्रिकेट न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है।
उन्होंने अतीत की उन टीमों की कहानियों को याद किया, जिन्होंने महीनों तक दौरे किए, वार्म-अप मैच खेले, अपने प्रदर्शन और अपने द्वारा बनाए गए प्रशंसक वर्ग के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है, मेरी मां हमेशा कहती हैं कि आपके अंदर देखभाल का भाव होना चाहिए।"