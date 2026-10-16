क्या हार्दिक पांड्या की जगह भर पाएंगे नितीश रेड्डी? पूर्व भारतीय कोच ने दिया जवाब

नितीश ने अब तक भारत की ओर से 8 वनडे में 109 रन बनाए हैं और गेंदबाजी में 3 विकेट लिए हैं।

उन्होंने 10 टेस्ट की 16 पारियों में 396 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक भी शामिल हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 8 सफलताएं हासिल की हैं।

उन्होंने अब तक 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 6 पारियों में 30.60 की औसत से 153 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 10 विकेट अपने नाम किए हैं।