भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद भारतीय टीम में वापसी हुई है (फाइल तस्वीर)

बुमराह-भुवनेश्वर की जोड़ी खेलेगी 2027 का विश्व कप? अश्विन ने की बड़ी भविष्यवाणी

लेखन आदर्श कुमार 03:28 pm Oct 07, 202603:28 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह अगले साल विश्व कप में जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार को साथ गेंदबाजी करते देखेंगे। न्यूजीलैंड दौरे के लिए भुवनेश्वर की टी-20 टीम में वापसी हुई है। नवंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 विश्व कप सेमीफाइनल के बाद उनका अंतरराष्ट्रीय करियर थम गया था। 4 साल बाद उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन के दम पर वापसी की है।