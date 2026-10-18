भुवनेश्वर कुमार ने लगभग 4 साल बाद की टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी, बनाया ये दिलचस्प रिकॉर्ड 

भुवनेश्वर ने 3 साल और 340 दिन के अंतराल में 106 मैचों के बाद टी-20 अंतरराष्ट्रीय में वापसी की।

इससे पहले उन्होंने नवंबर 2022 में अपना पिछला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

भुवनेश्वर ने खलील अहमद का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 104 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंतराल पर वापसी की थी।

खलील ने नवंबर 2019 से जुलाई 2024 में (4 साल और 237 दिन) भारतीय टीम में वापसी की थी।