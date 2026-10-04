BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास का बड़ा बयान, कहा- अब पहले जैसी प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाता पाकिस्तान

स्वर्ण पदक मुकाबले की समाप्ति के बाद मीडिया से बात करते हुए BCCI अध्यक्ष मन्हास ने टीम की तारीफ और पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा, "उन्होंने (भारतीय टीम) कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराया, जो मुझे लगता है कि अब ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं देती है और जिस तरह से हमारी टीम ने दबाव वाली स्थितियों को संभाला... दुनिया की कोई भी टीम ऐसा नहीं कर सकती।"

उन्होंने कहा, "हम मौजूदा चैंपियन हैं और इस बार का प्रदर्शन काफी सराहनीय है।"