BCCI ने चयनकर्ताओं के उम्मीदवारों से रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर पूछा अहम सवाल

BCCI ने चयनकर्ताओं के उम्मीदवारों से रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर पूछा अहम सवाल

लेखन भारत शर्मा 03:11 pm Oct 17, 202603:11 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के नए चयनकर्ता की नियुक्ति प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। अजीत अगरकर की जगह लेने वाले 5वें चयनकर्ता के लिए गुरुवार को ऑनलाइन साक्षात्कार हुए। क्रिकेट सलाहकार समिति (CAC) द्वारा आयोजित इस साक्षात्कार में उम्मीदवारों से रोहित शर्मा के वनडे क्रिकेट में भविष्य पर पेचीदा और दूरदर्शी सवाल पूछे गए। बता दें कि यह साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा के पूर्णकालिक मुख्य चयनकर्ता बनने का रास्ता साफ करेगी।