भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक
क्या है खबर?
वेस्टइंडीज ने हैदराबाद में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। यह उनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा और इस सीरीज का दूसरा शतक रहा। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।
#1
शाई होप- 2 शतक
हैदराबाद में शानदार शतक लगाने के साथ ही होप भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 247/3 का विशाल स्कोर बनाया था। होप ने 50 गेंदों में नाबाद 102 रन की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे।
इससे पहले रांची में भी होप ने 45 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए थे।
#2
एविन लुईस- 2 शतक
वेस्टइंडीज के ही बल्लेबाज एविन लुईस भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में एक से ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे।
उन्होंने 2016 में लॉडरहिल में 49 गेंदों में 100 रन की पारी खेली थी। उनकी पारी में 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे।
इसके बाद 2017 में किंग्स्टन में लुईस ने भारत के खिलाफ नाबाद 125 रन बनाए थे। उन्होंने 62 गेंदों की पारी में 6 चौके और 12 छक्के जड़े थे।
#3
ग्लेन मैक्सवेल- 2 शतक
ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं।
उन्होंने फरवरी 2019 में बेंगलुरु में 55 गेंदों पर नाबाद 113 रन बनाए थे। उनकी पारी में 7 चौके और 9 छक्के शामिल थे।
इसके बाद मैक्सवेल ने 2023 में गुवाहाटी में भी अपना दम दिखाया और 48 गेंदों में नाबाद 104 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे।