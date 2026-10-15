भारत के खिलाफ टी-20 में सबसे ज्यादा शतक किसके हैं?

भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में इन बल्लेबाजों ने लगाए हैं सबसे ज्यादा शतक

लेखन Manoj Panchal 04:13 pm Oct 15, 202604:13 pm

क्या है खबर?

वेस्टइंडीज ने हैदराबाद में खेले गए चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 24 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में बराबरी कर ली है। इस मुकाबले में शाई होप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 50 गेंदों में नाबाद 102 रन बनाए। यह उनका टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा और इस सीरीज का दूसरा शतक रहा। ऐसे में आइए उन बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाए हैं।