भारत के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

जीत के लिए मिले 250 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए होप ने 45 गेंदों का सामना किया और 102 रन बनाकर नाबाद रहे।

उनके बल्ले से 6 चौके और 9 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 226.67 की रही।

उन्होंने शेरफन रदरफोर्ड (84) के साथ मिलकर 54 गेंदों में 120 रन की साझेदारी निभाई।

एक समय 58 रन पर वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाज पवेलिन लौट गए थे। यहां से दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर पूरा मैच ही पलट दिया।