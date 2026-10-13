ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में शानदार जीत दर्ज की (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 05:00 pm Oct 13, 202605:00 pm

क्या है खबर?

डरबन में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट मैच में 214 रन से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैचों की सीरीज में उसने 1-0 की बढ़त ले ली है। दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी में जीत के लिए 421 रन की जरूरत थी, लेकिन पूरी टीम 206 रन बनाकर ही ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।