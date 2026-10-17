न्यूजीलैंड दौरे की वनडे टीम में नहीं चुने गए हैं जायसवाल (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

अश्विन का चयनकर्ताओं पर फूटा गुस्सा, कहा- जायसवाल को वनडे में न चुनकर कर रहे अन्याय

लेखन अंकित पसबोला 10:22 am Oct 17, 202610:22 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए वनडे टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल न किए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की है। पूर्व स्पिनर ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस फैसले को 'अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण' बताया। उन्होंने कहा कि जायसवाल को 5 मैचों की सीरीज के आखिरी 2 वनडे मैचों की टीम में शामिल किया जा सकता था। आइए जानते हैं उन्होने क्या कुछ कहा है।