आमिर जांगू को वेस्टइंडीज की टीम में शामिल किया गया है (फाइल तस्वीर)

भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम में शामिल हुए आमिर जांगू

लेखन आदर्श कुमार 11:32 am Oct 05, 202611:32 am

क्या है खबर?

क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी 5 मैचों की टी-20 सीरीज के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज आमिर जांगू को टीम में शामिल किया है। यह फैसला ज्वेल एंड्रयू की उंगली में लगी चोट के बाद लिया गया है। एंड्रयू को भारत के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान चोट लगी थी। हालांकि, उन्हें अभी सीरीज से बाहर नहीं किया गया है। वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।