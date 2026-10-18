सुनील गावस्कर ने भुवनेश्वर कुमार के बाद अब इस खिलाड़ी की वापसी पर दिया जोर

गावस्कर ने कहा, "क्रुणाल डीप बाउंड्री पर एक बेहतरीन फील्डर के रूप में भी बेमिसाल हैं। अगर आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, तो उन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाएं जिनके बारे में आपको लगता है कि वे विश्व कप जीतेंगे।"

उन्होंने कहा, "उनकी उम्र मत देखिए। यह मायने नहीं रखता। अगर वे IPL में खेल रहे हैं, तो वे फिट हैं। अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप उन्हें भारतीय टीम में चुन सकते हैं। यही सही तरीका है।"