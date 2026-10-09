अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम अपने दूसरे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े 

अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम अपने दूसरे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज तंजीद हसन तमीम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की अपनी पहली पारी में शतक बनाने से चूक गए। अबू धाबी के शेख जायेद स्टेडियम में वह 83 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने शादमान इस्लाम के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 124 रन की साझेदारी की। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
तंजीद ने खेली आक्रामक पारी
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जिसे तंजीद और शादमान की सलामी जोड़ी ने मिलकर सही साबित किया।
बाएं हाथ के बल्लेबाज तंजीद ने अफगानी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक अंदाज दिखाया और सिर्फ 41 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
अच्छी बल्लेबाजी कर रहे तंजीद 71 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुए। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए।
वह अपने टेस्ट करियर के दूसरे शतक से चूक गए।
साझेदारी
विदेशों में बांग्लादेश के सलामी जोड़ी द्वारा की गई चौथी सर्वोच्च साझेदारी
तंजीद-शादमान ने मिलकर 137 गेंदों में 134 रन जोड़े। यह अब विदेशों में बांग्लादेश की सलामी जोड़ी द्वारा की गई चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है।
बता दें कि विदेशों में सर्वोच्च साझेदारी करने वाली बांग्लादेशी सलामी जोड़ी इमरुल कायेस और तमीम इकबाल की है, जिन्होंने 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 185 रन (लॉर्ड्स) जोड़े थे।
इसके बाद सिद्दीकी और तमीम (161 बनाम न्यूजीलैंड, 2008) और कायेस और तमीम (126 बनाम इंग्लैंड, 2010) भी सूची में शामिल हैं।
करियर
ऐसा है तंजीद हसन तमीम का टेस्ट करियर
25 साल के तंजीद ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 2026 में की थी।
उन्होंने अब तक 4 टेस्ट की 7 पारियों में 200 से अधिक रन बनाए हैं।
उन्होंने अपने युवा करियर का इकलौता शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ (110) लगाया था। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला अर्धशतक लगाया है।
वह बांग्लादेश की ओर से 40 वनडे और 55 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।
जानकारी
तंजीद ने पूरे किए 2,000 प्रथम श्रेणी रन
अपनी इस पारी के दौरान तंजीद ने प्रथम श्रेणी करियर में 2,000 रन पूरे किए। उन्होंने 29 मैचों की 52 पारियों में 2,015 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 6 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं।