अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम अपने दूसरे टेस्ट शतक से चूके, जानिए उनके आंकड़े 

तंजीद-शादमान ने मिलकर 137 गेंदों में 134 रन जोड़े। यह अब विदेशों में बांग्लादेश की सलामी जोड़ी द्वारा की गई चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है।

बता दें कि विदेशों में सर्वोच्च साझेदारी करने वाली बांग्लादेशी सलामी जोड़ी इमरुल कायेस और तमीम इकबाल की है, जिन्होंने 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ 185 रन (लॉर्ड्स) जोड़े थे।

इसके बाद सिद्दीकी और तमीम (161 बनाम न्यूजीलैंड, 2008) और कायेस और तमीम (126 बनाम इंग्लैंड, 2010) भी सूची में शामिल हैं।