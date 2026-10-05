वैभव सूर्यवंशी पर अभिषेक शर्मा का बड़ा बयान, कहा- वह हमारी तरह नहीं है

अभिषेक ने जियोस्टार पर कहा, "सूर्यवंशी बहुत स्मार्ट है। वह हमारी तरह नहीं है, जैसे हम 15 साल की उम्र में थे। इसका कारण है कि वह पहले से ही 2-3 साल से क्रिकेट के माहौल में है।"

उन्होंने कहा, "वह अपने खेल को लेकर बहुत स्पष्ट है और उसे अच्छी तरह पता है कि टीम को उससे क्या उम्मीदें हैं। ड्रेसिंग रूम में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने का तरीका किसी अनुभवी खिलाड़ी जैसा ही लगता है।"