अभिषेक शर्मा ने बड़ी उपलब्धि हासिल की (फाइल तस्वीर)

अभिषेक शर्मा ने घरेलू टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 1,000 रन, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 07:38 pm Oct 09, 202607:38 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने घरेलू मैदान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1,000 रन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में पारी का 10वां रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल की। वह मैच में 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। इस सीरीज में अब तक ये खिलाड़ी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाया है। दोनों मुकाबलों में उन्हें रोस्टन चेज ने आउट किया है।