वैभव सूर्यवंशी पर पूर्व सहायक कोच की टीम को सलाह, कहा- सीरीज का 5वां मैच खिलाएं

नायर ने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, "सीरीज अभी पूरी तरह से जीती नहीं गई है। हम फिलहाल 2-1 से आगे हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम प्रबंधन को मेरा सीधा सुझाव है कि वे हैदराबाद में होने वाले चौथे मुकाबले में पूरी ताकत से खेलें, इसे जीतें और सीरीज को 3-1 से सुरक्षित करें। एक बार जब सीरीज हमारे नाम हो जाएगी, तो आखिरी मैच में वैभव सूर्यवंशी को स्वतंत्र रूप से खेलने का मौका दिया जाना चाहिए।"