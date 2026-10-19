आकाश चोपड़ा ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर चौंकाने वाली सलाह दी है

वैभव सूर्यवंशी पर पूर्व क्रिकेटर की बड़ी सलाह, कहा- टीम से बाहर कर खिलाओ रणजी ट्रॉफी

लेखन भारत शर्मा 04:17 pm Oct 19, 202604:17 pm

क्या है खबर?

15 वर्षीय युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह न मिलने पर लगातार चर्चा हो रही है। हर कोई उन्हें खिलाए जाने की वकालत कर रहा है। इस बीच पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाना फिलहाल बेहद कठिन चुनौती है। उन्होंने सूर्यवंशी को बिठाकर रखने की जगह भारतीय टीम से रिलीज कर रणजी ट्रॉफी खिलाने की सलाह दी है।