कमजोर नेटवर्क में काम आता है वाई-फाई कॉलिंग, जानिए फायदे और नुकसान
क्या है खबर?
वाई-फाई कॉलिंग कई स्मार्टफोन में मिलने वाला फीचर है। इसे Vo वाई-फाई भी कहा जाता है। इसकी मदद से फोन कॉल और मैसेज मोबाइल नेटवर्क के बजाय वाई-फाई कनेक्शन से भेजे जा सकते हैं। खासतौर पर ऐसी जगहों पर यह उपयोगी है, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर रहता है। हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके फायदे और कमियों को समझना जरूरी है। वाई-फाई कनेक्शन अच्छा होने पर कॉल की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है।
#1
कमजोर मोबाइल सिग्नल में मिलेगा फायदा
कमजोर मोबाइल सिग्नल वाली जगहों पर वाई-फाई कॉलिंग काफी मददगार हो सकती है।
घर, दफ्तर या किसी ऐसी इमारत में जहां दीवारों और दूसरी वजहों से मोबाइल नेटवर्क कमजोर हो जाता है, वहां वाई-फाई से कॉल की जा सकती है। इससे आवाज की गुणवत्ता बेहतर रहने की संभावना भी होती है।
इसे चालू करने के बाद अलग ऐप की जरूरत नहीं पड़ती। कई फोन जरूरत पड़ने पर वाई-फाई कॉलिंग अपने आप इस्तेमाल करते हैं।
#2
वाई-फाई बंद होने पर आ सकती है दिक्कत
वाई-फाई कॉलिंग का एक फायदा यह भी है कि कॉल के दौरान वाई-फाई कनेक्शन टूटने पर फोन मोबाइल नेटवर्क पर जाने की कोशिश कर सकता है।
हालांकि, यह बदलाव बिना रुकावट के हो, जरूरी नहीं है। इसके लिए फोन और नेटवर्क में VoLTE का समर्थन होना जरूरी है। वहीं, वाई-फाई कॉलिंग के लिए अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए।
इसलिए इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने मोबाइल ऑपरेटर की शर्तें जरूर जांच लें।
#3
सार्वजनिक वाई-फाई पर सुरक्षा का रखें ध्यान
वाई-फाई कॉलिंग में सबसे बड़ी परेशानी खराब या अस्थिर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है।
सार्वजनिक वाई-फाई पर कॉल करते समय सुरक्षा को लेकर सावधान रहना चाहिए। मोबाइल ऑपरेटर फोन और अपने नेटवर्क के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुरक्षा में कमी की संभावना खत्म नहीं होती।
इसलिए फोन और उसके सॉफ्टवेयर को समय पर अपडेट रखना जरूरी है। अपने ऑपरेटर की वाई-फाई कॉलिंग संबंधी जरूरतों को पहले समझ लें।