कमजोर नेटवर्क में काम आता है वाई-फाई कॉलिंग

कमजोर नेटवर्क में काम आता है वाई-फाई कॉलिंग, जानिए फायदे और नुकसान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Oct 05, 202609:48 am

क्या है खबर?

वाई-फाई कॉलिंग कई स्मार्टफोन में मिलने वाला फीचर है। इसे Vo वाई-फाई भी कहा जाता है। इसकी मदद से फोन कॉल और मैसेज मोबाइल नेटवर्क के बजाय वाई-फाई कनेक्शन से भेजे जा सकते हैं। खासतौर पर ऐसी जगहों पर यह उपयोगी है, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर रहता है। हालांकि, इसे इस्तेमाल करने से पहले इसके फायदे और कमियों को समझना जरूरी है। वाई-फाई कनेक्शन अच्छा होने पर कॉल की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है।