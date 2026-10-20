स्टारलिंक जैसी कंपनियों पर नजर रखने की तैयारी

स्टारलिंक जैसी कंपनियों के इंटरनेट पर क्यों निगरानी बढ़ाना चाहती है भारत सरकार?

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Oct 20, 202604:46 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार विदेशी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के नेटवर्क पर नजर रखने के लिए एक खास उपकरण लगाने पर विचार कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रस्ताव पर सरकारी विभागों के बीच चर्चा चल रही है। इसके जरिए एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों के इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी की जा सकेगी। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि उपकरण कैसे काम करेगा और इसे कब तक लगाया जा सकता है।