जापान में इस साल साइबर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं

क्यों जापान सरकार ने देश में घोषित की साइबर इमरजेंसी?

क्या है खबर?

जापान ने देशभर में साइबर सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की है क्योंकि बढ़ते साइबर हमलों में कारोबारों को निशाना बनाया जा रहा है और लाखों ग्राहकों का डाटा उजागर हो रहा है। सुविधाजनक स्टोर चेन लॉसन, दाइवा सिक्योरिटीज और सेकंड-हैंड रिटेलर बुकऑफ जैसी बड़ी कंपनियों ने डाटा लीक होने की सूचना दी है। हाल ही में कार शेयरिंग ऐप सर्विस टाइम्स कार पर हुए साइबर हमले में भी लगभग 66 लाख ग्राहकों के अकाउंट से जुड़ी जानकारी उजागर हुई।