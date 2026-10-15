व्हाट्सऐप का गेस्ट कॉलिंग फीचर लॉन्च

व्हाट्सऐप का गेस्ट कॉलिंग फीचर लॉन्च, बिना अकाउंट भी कॉल में जुड़ सकेंगे लोग

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:13 am Oct 15, 202609:13 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स पेश करती रहती है। अब कंपनी ने 'गेस्ट कॉलिंग' नाम का एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से बिना अकाउंट वाले लोग भी कॉल में जुड़ सकेंगे। इसके लिए उन्हें व्हाट्सऐप पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोगों को किसी दूसरे यूजर से कॉल का निमंत्रण मिलना जरूरी होगा। इससे व्हाट्सऐप इस्तेमाल नहीं करने वाले लोग भी बातचीत में शामिल हो सकेंगे।