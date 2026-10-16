जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बना वीडियो गेम वायरल, जानिए कौन है इसका डेवलपर

गेम शुरू करते समय खिलाड़ी को अपनी भूमिका चुननी होती है।

आंदोलनकारी बनने पर उसे लोगों को जोड़कर काफिला बनाना और पुलिस से बचते हुए जंतर-मंतर पहुंचना होता है। पुलिस की भूमिका में खिलाड़ी लाठी और बैरिकेड की मदद से प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर सकता है।

गेम में इंटरनेट बंद होने पर नक्शा काम करना बंद कर सकता है। हिरासत में लिए जाने पर खिलाड़ी को कपासहेड़ा बॉर्डर या नरेला स्टेडियम जैसी जगहों पर पहुंचा दिया जाता है।