अमेरिका ने डीपसीक पर कसा शिकंजा, सरकारी एजेंसियों को इस्तेमाल बंद करने का आदेश

गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक, डीपसीक के मॉडल कई तरह के सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकते हैं।

विभाग ने कहा कि कंपनी के सर्वर चीन में हैं और वहां के कानूनों के तहत सरकारी एजेंसियों को निजी कंपनियों के तकनीकी ढांचे तक पहुंच मिल सकती है। नोटिस में यह दावा किया गया कि कंपनी का अकाउंट बनाने वाला सिस्टम यूजर्स की निजी जानकारी जुटा सकता है।

इससे लोगों की पहचान और गतिविधियों से जुड़ा डाटा जोखिम में पड़ सकता है।