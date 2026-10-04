अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खूफिया प्रमुख क्लेटन को AI जार नियुक्त किया है

ट्रंप ने खूफिया प्रमुख क्लेटन को AI जार नियुक्त किया, जानिए क्या होगी जिम्मेदारी

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी निदेशक जे क्लेटन को प्रशासन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जार (AI मामलों का प्रमुख) नियुक्त किया है। अगस्त में खूफिया प्रमुख नियुक्त हुए क्लेटन अब व्हाइट हाउस के एक नए पैनल की अगुवाई करेंगे। इस पैनल को AI से जुड़े जोखिमों और अवसरों पर 120 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया है। बता दें हाल ही में ट्रंप ने AI का नाम बदलकर सुपर इंटेलिजेंस करने को कहा था।