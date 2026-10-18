टेंपल वियरेबल के लिए 1 नवंबर से शुरू होंगे प्री-ऑर्डर, जानिए क्या मिलेंगे फीचर

अर्ली-एक्सेस के लिए साइन-अप करने वाले लोगों के साथ शेयर किए गए एक ईमेल के अनुसार, पहला प्रोडक्शन बैच ऑर्डर मिलने पर तैयार किया जाएगा।

ऑर्डर 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे। कंपनी ने यह नहीं बताया है कि इस शुरुआती सेल के दौरान कितने डिवाइस उपलब्ध होंगे।

हालांकि, प्री-ऑर्डर की तारीख तय हो गई है, लेकिन यह साफ नहीं है कि अर्ली-एक्सेस रजिस्ट्रेशन कराने वाले खरीदारों को प्राथमिकता के आधार पर बुकिंग मिलेगी या नहीं।