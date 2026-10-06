टैबलेट शिपमेंट में आई गिरावट

भारत में टैबलेट शिपमेंट 3.8 प्रतिशत घटा, महंगे और बड़े स्क्रीन वाले मॉडल की बढ़ी मांग

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:11 pm Oct 06, 202607:11 pm

क्या है खबर?

भारत में 2026 की दूसरी तिमाही के दौरान टैबलेट शिपमेंट में सालाना आधार पर 3.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के इंडिया टैबलेट ट्रैकर के अनुसार, इस दौरान ग्राहकों की पसंद महंगे और बड़े स्क्रीन वाले टैबलेट की तरफ बढ़ी है। 20,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले टैबलेट की बिक्री 27 प्रतिशत बढ़ी, जिससे इस वर्ग की बाजार हिस्सेदारी 74 प्रतिशत हो गई। इस बदलाव से औसत बिक्री कीमत भी बढ़ी।