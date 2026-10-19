भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट में 26 प्रतिशत की गिरावट

भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट में 26 प्रतिशत की गिरावट, 2016 के बाद सबसे निचला स्तर

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:57 pm Oct 19, 202606:57 pm

क्या है खबर?

भारत में स्मार्टफोन की आपूर्ति में 2026 की तीसरी तिमाही के दौरान बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार शोध कंपनी ओमडिया के मुताबिक, जुलाई से सितंबर के बीच कंपनियों ने 3.58 करोड़ स्मार्टफोन भेजे, जो पिछले साल की इसी अवधि से 26 प्रतिशत कम हैं। यह 2016 के बाद इस तिमाही का सबसे निचला स्तर है। त्योहारों का मौसम शुरू होने के बावजूद बाजार में फोन की मांग कमजोर रही और कंपनियों को इसका असर झेलना पड़ा है।