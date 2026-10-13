स्मार्ट टीवी, फ्रिज बन सकते हैं AI हमले का जरिया

स्मार्ट टीवी और फ्रिज बन सकते हैं AI हमले का जरिया, एंथ्रोपिक ने दी चेतावनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:32 pm Oct 13, 202602:32 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि छोटे AI मॉडल आने वाले कुछ महीनों में इंटरनेट से जुड़े स्मार्ट उपकरणों में अपनी प्रतियां बनाने में सक्षम हो सकते हैं। इनमें स्मार्ट टीवी, फ्रिज, सुरक्षा कैमरे और दूसरे घरेलू उपकरण शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, ऐसे मॉडल बिना इंसानी मदद के एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक फैल सकते हैं। इससे साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि इन्हें दूर से बंद करना मुश्किल हो सकता है।