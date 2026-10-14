OpenAI के कार्यालय में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने पर कर्मचारी गिरफ्तार

OpenAI के ऑफिस में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने के आरोप में सऊदी कर्मचारी गिरफ्तार

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:09 am Oct 14, 202609:09 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी OpenAI के सैन फ्रांसिस्को स्थित एक कार्यालय में रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलने के मामले में कंपनी के सऊदी कर्मचारी अब्दुलरहमान अल्फोजान को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, 35 वर्षीय इंजीनियर को 9 अक्टूबर को पकड़ा गया। वह जुलाई, 2025 से OpenAI में काम कर रहा था। कंपनी ने बताया कि उसके कार्यालय के अंदर छिपा एक उन्नत रिकॉर्डिंग उपकरण मिला था, जिसके बाद मामले की जानकारी FBI को दी गई।