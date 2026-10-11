सत्य नडेला ने AI मॉडल्स की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है

सत्य नडेला ने की AI मॉडल पर 'इमरजेंसी ब्रेक' लगाने की मांग, क्याें बताया जरूरी?

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि कंपनियों को शक्तिशाली AI मॉडल को संभावित अंदरूनी खतरे के तौर पर देखना चाहिए, यह मानकर चलना चाहिए कि उनसे छेड़छाड़ हो सकती है और ऐसे 'इमरजेंसी ब्रेक' सिस्टम बनाने चाहिए, जो एजेंटिक मॉडल को बेकाबू होने से रोक सकें। उन्होंने एडवांस्ड AI का इस्तेमाल करने वालों से भी केवल मॉडल निर्माताओं के भरोसे नहीं रहने की नसीहत भी दी।