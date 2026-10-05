AI से जुड़े खतरों पर बोले सैम ऑल्टमैन

AI से जुड़े खतरों पर बोले सैम ऑल्टमैन, फायदे के लिए जोखिम उठाने की जरूरत

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:20 am Oct 05, 202611:20 am

क्या है खबर?

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि AI से मिलने वाले फायदों के लिए दुनिया को कुछ जोखिमों को स्वीकार करना पड़ सकता है। ऑल्टमैन ने AI के नियमन को लेकर एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई से अपने विचार अलग बताए। उनका मानना है कि AI से होने वाली हर बुरी चीज को रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके फायदे काफी बड़े हो सकते हैं।