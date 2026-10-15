ऐपल के फोल्डेबल फोन की मरम्मत पड़ेगी महंगी

ऐपल आईफोन डुओ की मरम्मत पड़ेगी महंगी, स्क्रीन बदलने के लिए देने होंगे 95,000 रुपये

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:40 pm Oct 15, 202605:40 pm

क्या है खबर?

ऐपल ने अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ की मरम्मत पर आने वाले खर्च की जानकारी दी है। मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन की अंदरूनी स्क्रीन बदलने के लिए 999 डॉलर (लगभग 95,000 रुपये) खर्च करने होंगे। वहीं, कुछ अन्य तरह के नुकसान की मरम्मत का खर्च 1,499 डॉलर (लगभग 1.42 लाख रुपये) तक पहुंच सकता है। यह फोन अमेरिका में 23 अक्टूबर, 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर है।