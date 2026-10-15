ऐपल आईफोन डुओ की मरम्मत पड़ेगी महंगी, स्क्रीन बदलने के लिए देने होंगे 95,000 रुपये
क्या है खबर?
ऐपल ने अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ की मरम्मत पर आने वाले खर्च की जानकारी दी है। मैकरूमर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन की अंदरूनी स्क्रीन बदलने के लिए 999 डॉलर (लगभग 95,000 रुपये) खर्च करने होंगे। वहीं, कुछ अन्य तरह के नुकसान की मरम्मत का खर्च 1,499 डॉलर (लगभग 1.42 लाख रुपये) तक पहुंच सकता है। यह फोन अमेरिका में 23 अक्टूबर, 2026 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसकी शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर है।
खर्च
बाहरी स्क्रीन और बैटरी बदलने का खर्च भी तय
ऐपल के मुताबिक, बिना ऐपलकेयर+ सुरक्षा योजना के आईफोन डुओ की बाहरी स्क्रीन बदलने के लिए 379 डॉलर देने होंगे।
बैटरी और पीछे का कैमरा बदलवाने का खर्च 229 डॉलर प्रति मरम्मत है। फोन के पिछले शीशे की मरम्मत 199 डॉलर में हो सकती है, जबकि स्क्रीन की ऊपरी परत बदलने के लिए 49 डॉलर देने होंगे।
कंपनी ने अलग-अलग तरह के नुकसान के लिए अलग कीमतें तय की हैं, जिससे मरम्मत का कुल खर्च काफी बढ़ सकता है।
सैमसंग
सैमसंग के फोल्डेबल फोन की स्क्रीन बदलना सस्ता
रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 की अंदरूनी स्क्रीन बदलने का अनुमानित खर्च 419 डॉलर (लगभग 40,000 रुपये) है।
इसके मुकाबले आईफोन डुओ की अंदरूनी स्क्रीन की मरम्मत 999 डॉलर में होगी। यानी दोनों की कीमत में 580 डॉलर का अंतर है। सैमसंग अल्ट्रा Z फोल्ड 8 अल्ट्रा की अंदरूनी स्क्रीन बदलने का खर्च 479 डॉलर बताया गया है।
वहीं, सैमसंग के कुछ स्क्रीन मॉड्यूल बदलने की कीमत इससे अधिक हो सकती है।
ऐपलकेयर+
ऐपलकेयर+ लेने पर कम हो सकता है मरम्मत का खर्च
ऐपलकेयर+ योजना के तहत आईफोन डुओ की अंदरूनी स्क्रीन और अन्य दुर्घटनाजनित नुकसान की मरम्मत 99 डॉलर में कराई जा सकती है।
बाहरी स्क्रीन और पिछले शीशे की मरम्मत के लिए 29 डॉलर, जबकि ऊपरी परत बदलने के लिए 19 डॉलर देने होंगे। इस योजना की कीमत 19.99 डॉलर प्रति माह, 199.99 डॉलर सालाना या एकमुश्त 399 डॉलर है।
फोन की प्री-बुकिंग 16 अक्टूबर से शुरू होगी और बिक्री 23 अक्टूबर, 2026 से होगी।